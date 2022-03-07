Москвичам рассказали, кому положена компенсация на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг полагается гражданам, тратящим на это значительную часть дохода. Об этом со ссылкой на специалистов столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около четырех миллионов москвичей, большинство из них – пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", – подчеркнул глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.
Главным условием для получения субсидии является уровень дохода семьи. В частности претендовать на денежную компенсацию могут семьи, тратящие на коммунальные платежи более 10% совокупного дохода.
Специалисты подчеркивают, что субсидию начисляют в том случае, если все члены семьи имеют гражданство России, Белоруссии или Киргизии и имеют в распоряжении жилое пространство.
Оформить субсидию можно на шесть месяцев. Для продления выплаты придется предоставить документы на новый период.
Ранее сообщалось, что с 2022 года вступает в силу новое правило. Отказать заявителю в компенсации теперь могут лишь при наличии задолженности, подтвержденной судом. При этом в расчет принимается долг, образованный не более чем за три последних года.
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