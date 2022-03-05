Москвичи получат скорректированные платежки за отопление до 13 марта

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Москвичи получат новые платежные документы за жилищно-коммунальные услуги за февраль в ближайшее время, сообщает Агентство "Москва".

Корректировку платежей провели на основе алгоритма расчета платы за отопление, направленного на сдерживание прироста платы жителей за услугу "отопление" после зимнего периода. Квитанции доставят до 13 марта.

Новый платежный документ за февраль подлежит оплате, если ранее его не оплатили, в том числе с помощью электронных платежных систем.

Средства жителей, которые внесли оплату до корректировки, при переплате автоматически зачтут за последующие месяцы года.

Ранее сообщалось, что в Москве скорректируют платежные документы за февраль для сдерживания прироста платы для жителей за отопление. Расчеты за потребленную тепловую энергию в столице ведутся по принципу 1/12 в соответствии с федеральным законодательством. Таким образом, жители оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года.

Москвичам напомнили о новых правилах получения субсидий на оплату ЖКУ, вступающих в силу с 2022 года. По новым нормам, отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу.