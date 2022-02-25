Москвичам напомнили о новых правилах получения субсидий на оплату ЖКУ

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С 2022 года в столице вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов сообщил, что субсидия на ЖКУ является одной из наиболее распространенных мер соцподдержки жителей столицы. В минувшем году выплаты получили порядка 900 тысяч человек. Это пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, многодетные семьи, студенты.

"Если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то с этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу. При условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет", – пояснил Торсунов.

Кроме того, справки об отсутствии задолженности заявителям брать больше не придется. Всю необходимую информацию госорганы получат через систему межведомственного электронного взаимодействия. Для продолжения получения выплат москвичам достаточно вовремя подавать заявление.

Субсидия предоставляется семьям, тратящим на оплату ЖКУ более 10% совокупного дохода. Выплаты начисляются в течение полугода, после чего необходимо повторно подать заявление.

Оформить субсидии жители столицы могут на портале mos.ru или в центрах госуслуг.

Ранее москвичам напомнили о льготах на вывоз мусора. Льготой на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов могут воспользоваться около 2,4 миллиона жителей столицы. С 1 января текущего года москвичи имеют возможность платить за услугу по единой фиксированной ставке – 7,27 рубля за квадратный метр жилого помещения. При этом льгота может быть предоставлена автоматически всем тем, кто уже на сегодняшний день пользуется скидками по оплате коммунальных услуг.