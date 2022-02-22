Москвичи смогут оформить права на недвижимость в центрах госуслуг за 3 дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня центры госуслуг "Мои документы" и столичный Росреестр запускают акцию. В период с 24 февраля по 3 марта москвичи смогут оперативно оформить права на недвижимость. Срок оказания услуги составит три рабочих дня без учета доставки документов.
"Воспользоваться акцией могут покупатели квартир на вторичном рынке Москвы, а также физические лица, которым надо зарегистрировать договор мены или оформить дарение объекта недвижимости", – рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Отмечается, что акция распространится только на тех, кто лично придет в центры госуслуг. Заявители, обратившиеся по доверенности, а также жители столицы, воспользовавшиеся услугами риелторов, оформить недвижимость в короткий срок не смогут.
Ранее сообщалось, как будут работать социальные учреждения столицы в День защитника Отечества. Так, офисы "Мои документы" 23 февраля будут закрыты. А 22 февраля график их работы не изменится – районные центры будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
Процедура получения жилсертификатов станет доступна на портале госуслуг
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