Социальные учреждения столицы изменят режим работы в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В связи с празднованием Дня защитника Отечества в столице изменится график работы социальных учреждений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В частности, офисы "Мои документы" 23 февраля будут закрыты. 22 февраля график их работы не меняется – районные центры открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
Взрослые поликлиники Москвы 23 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00 (отделения ОРВИ – с 08:00 до 20:00). Детские поликлиники окажут медпомощь на дому с 09:00 до 15:00.
При этом 23 февраля можно будет вакцинироваться. Пункты во взрослых поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00, а в детских – с 09:00 до 15:00. Выездные бригады и пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах будут открыты с 10:00 до 18:00.
Территориальные центры соцбслуживания будут оказывать дополнительную адресную поддержку гражданам, соблюдающим домашний режим в возрасте старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. Заявку можно оставить по телефону +7 (495) 870-45-09.
Все 26 государственных ветеринарных клиник города будут работать по обычному графику. У столичных отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания 23 февраля – выходной. 22 февраля дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4, а также Шипиловский, Кутузовский и Вернадский отделы ЗАГС регистрируют браки до 21:00. У остальных отделов ЗАГС в предпраздничный день торжественные церемонии будут проходить до 17:00. Уже 24 февраля все они будут работать в обычном режиме.
Читальные залы Главархива Москвы и выставочный зал 23 февраля закроют. 22 февраля они работают с 12:00 до 19:00, выставочный зал будет открыт до 20:00.
ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Горожане смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Также в "Москвариуме" все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".
Социальные учреждения столицы изменят режим работы в День защитника Отечества
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