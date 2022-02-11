Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за угаданных олимпийцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московская канатная дорога на Воробьевых горах запустила акцию, в рамках которой предлагаются бесплатные поездки за угаданных олимпийцев.
"Нужно просто взять на кассе карточку с именем спортсмена и назвать дисциплину, в которой он выступает. Под облаками болеть за сборную еще интереснее", – говорится в сообщении телеграм-канала столичного Дептранса.
Акция продлится до конца зимних Олимпийских игр в Пекине.
В департаменте транспорта отметили, что до 10 марта в рамках проекта "Знай наших" у жителей и гостей столицы будет возможность прокатиться в брендированных кабинах, дизайн которых посвятили зимним видам спорта.
В ноябре прошлого года в Шерегеше запустили канатную дорогу, которая стала самой быстрой в России. Длина новой канатки "Восток" в Кузбассе составила 2,2 километра. Подъем на ней занимает 3–4 минуты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: