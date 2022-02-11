Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за угаданных олимпийцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская канатная дорога на Воробьевых горах запустила акцию, в рамках которой предлагаются бесплатные поездки за угаданных олимпийцев.

"Нужно просто взять на кассе карточку с именем спортсмена и назвать дисциплину, в которой он выступает. Под облаками болеть за сборную еще интереснее", – говорится в сообщении телеграм-канала столичного Дептранса.

Акция продлится до конца зимних Олимпийских игр в Пекине.

В департаменте транспорта отметили, что до 10 марта в рамках проекта "Знай наших" у жителей и гостей столицы будет возможность прокатиться в брендированных кабинах, дизайн которых посвятили зимним видам спорта.

В ноябре прошлого года в Шерегеше запустили канатную дорогу, которая стала самой быстрой в России. Длина новой канатки "Восток" в Кузбассе составила 2,2 километра. Подъем на ней занимает 3–4 минуты.