В Шерегеше запустили самую быструю в России канатную дорогу

Самую быструю в России канатную дорогу запустили на горнолыжном курорте в Кузбассе. Длина новой канатной дороги "Восток" в Шерегеше – 2,2 километра.

Подъем на новой канатке занимает 3–4 минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.