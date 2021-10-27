Ростуризм призвал россиян соблюдать меры по профилактике COVID-19 в поездках

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян соблюдать меры по профилактике COVID-19 в поездках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"С учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей", – сказала Догузова.

Она рекомендовала учитывать текущую ситуацию с коронавирусом и действующие ограничения при планировании поездок по России или за рубеж. Догузова напомнила, что актуальную информацию по требованиям, которые вводятся в регионах, можно получить на сайте стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.

"Отдельно напоминаю туристам, которые планируют поездки за рубеж, своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию в случае заражения коронавирусом, а также позволяют отменять поездки в случае болезни без потерь", – добавила Догузова.

Помимо этого, она призвала отельеров не игнорировать установленные Роспотребнадзором правила безопасности, а также контролировать соблюдение мер предосторожности сотрудниками и гостями.

Туроператоров и турагентов руководитель Ростуризма попросила информировать туристов о ситуации с коронавирусом в местах, куда планируется поездка.

Ранее россиянам рассказали, какие ограничения ждут туристов в регионах. К примеру, в Севастополе решили выставить блок-посты. Там будут проверять документы о вакцинации. Особый режим будет и в городах Золотого кольца.

