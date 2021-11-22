В Казани зафиксировали нападения на контролеров, проверявших QR-коды

Несколько контролеров пострадали в Казани в первый день проверок QR-кодов в транспорте. В мэрии сообщили, что пассажиры использовали перцовые баллончики. Сейчас проводятся проверки, агрессивных нарушителей ищут.

Всего за полдня в транспорт не пустили более полутора тысяч человек без QR-кодов. По словам местных жителей, проверки привели к сбоям в работе наземного транспорта, а в метро образовались очереди из пассажиров.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. Как заявил Дмитрий Песков, коды на транспорте ввели для сохранения здоровья жителей. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без проблем на первоначальном этапе, добавил пресс-секретарь президента. Он выразил надежду на то, что скоро ситуация выровняется.

С понедельника, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.