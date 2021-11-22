Фото: телеграм-канал "Подъем"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с введением и проверками QR-кодов на транспорте в Татарстане, передает РИА Новости.
"В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе", – заявил представитель Кремля.
Песков выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе и отметил, что данная мера служит обеспечению безопасности здоровья граждан.
С понедельника, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте.
За утро понедельника контролеры высадили более 500 пассажиров без QR-кодов.
В пресс-службе президента Татарстана при этом заявили, что QR-коды в общественном транспорте будут отменены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Песков выразил надежду на стабилизацию ситуации с QR-кодами в Татарстане
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