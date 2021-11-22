В Казани из общественного транспорта за утро высадили свыше 500 человек без QR-кодов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Казани начали действовать новые ограничения в общественном транспорте: за утро понедельника контролеры высадили более 500 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем официальном телеграм-канале.
На нескольких трамвайных маршрутах произошла задержка из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и вызвал полицию, посчитав действия кондуктора незаконными. Также возмущаются пассажиры метро. Однако в "Метроэлектротрансе" попросили жителей города с пониманием отнестись к новым ограничениям.
Между тем в пресс-службе президента Татарстана заявили, что QR-коды в общественном транспорте будут отменены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
"В постановлении, которое было подписано, говорится о том, что все ограничения, которые действуют в республике, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", – цитирует пресс-службу News.ru.
О том, что в общественном транспорте республики будет действовать система QR-кодов, стало известно 11 ноября. Согласно решению местных властей, попасть в метро или наземный транспорт могут граждане, привитые от коронавируса или имеющие соответствующий медотвод.
В Татарстане заработала система QR-кодов в общественном транспорте
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