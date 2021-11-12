В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Кремле отслеживают ситуацию с оригинальными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые вводятся в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее", – цитирует его РИА Новости.
Однако, по словам Пескова, все принимаемые местными властями антиковидные меры не остаются без внимания со стороны федерального штаба в правительстве.
"Регионы делают все возможное для того, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной эпидемиологической опасности, неспадающей", – сказал пресс-секретарь.
При этом он подчеркнул, что главным центром по работе с пандемией коронавируса является правительственный штаб.
Ранее в ряде регионов власти начали вводить свои меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Оперштаб Свердловской области заявил о том, что власти рассматривают вопрос о запрете на продажу спиртного в регионе без QR-кода. Чувашия станет первым российским регионом, где QR-коды смогут получить граждане с высоким уровнем антител к коронавирусу, а в Татарстане ввели коды в общественном транспорте.
Российские регионы начали вводить обязательную вакцинацию для пожилых
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