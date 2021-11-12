Чувашия станет первым регионом РФ, где будут выдавать QR-коды по антителам

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Чувашия станет первым российским регионом, где QR-коды смогут получить граждане с высоким уровнем антител к коронавирусу, соответствующее решение принял глава республики Олег Николаев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Чувашии.

По словам Николаева, выдача QR-кодов для жителей региона, имеющих высокий титр антител, стартует в течение недели.

"Люди, которые имеют аналогичное (высокое. – Прим. ред.) количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем", – заметил он.

Николаев пояснил, что QR-код станет исключительно региональным и не будет действовать за пределами Чувашии. Также он не будет отображаться на федеральном портале госуслуг.

Ранее в Госдуме предложили решить вопрос получения QR-кодов для переболевших бессимптомно. Депутат Сергей Леонов заявил, что такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.

Он подчеркнул, что сейчас существует проблема, когда человек при наличии достаточного количества антител не может получить QR-код.

