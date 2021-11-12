В Госдуме предложили решить вопрос получения QR-кодов для переболевших бессимптомно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Соответствующее предложение парламентарий направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению депутата, такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной. Леонов подчеркнул, что сейчас существует проблема, когда человек при наличии достаточного количества антител не может получить QR-код.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и других ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса, возможна лишь после окончания пандемии.

Отвечая на вопрос, могут ли быть отменены в России соответствующие меры по достижении определенного уровня коллективного иммунитета, представитель Кремля заявил, что этот показатель не является основным условием такой отмены.