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Москва 24

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Общество

12:36

В Кремле считают, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полная отмена QR-кодов и других ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса, возможна лишь после окончания пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, могут ли быть отменены в России соответствующие меры по достижении определенного уровня коллективного иммунитета, представитель Кремля заявил, что этот показатель не является основным условием такой отмены.

"Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать – полная отмена – после того, как пандемия кончится", – пояснил он.

Песков отметил, что коллективный иммунный порог не является постоянной и устойчивой величиной.

"За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", – заключил он.

Ранее Песков сообщил, что вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии коронавируса не рассматривается. Он пояснил, что пока никто не может спрогнозировать приблизительные сроки окончания пандемии.

Также представитель Кремля заявил, что российские власти не принимали решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.

Россиянам рассказали, в каких регионах ввели QR-коды

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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