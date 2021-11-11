В Кремле считают, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полная отмена QR-кодов и других ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса, возможна лишь после окончания пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, могут ли быть отменены в России соответствующие меры по достижении определенного уровня коллективного иммунитета, представитель Кремля заявил, что этот показатель не является основным условием такой отмены.
"Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать – полная отмена – после того, как пандемия кончится", – пояснил он.
Песков отметил, что коллективный иммунный порог не является постоянной и устойчивой величиной.
"За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", – заключил он.
Ранее Песков сообщил, что вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии коронавируса не рассматривается. Он пояснил, что пока никто не может спрогнозировать приблизительные сроки окончания пандемии.
Также представитель Кремля заявил, что российские власти не принимали решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.
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