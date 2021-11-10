Песков сообщил, что возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии коронавируса не рассматривается. Об этом пишет РИА Новости.

"Нет, не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что посещение общественных мест по QR-кодам в России останется надолго.

С 16 ноября в РФ бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ. Ответственными за исполнение назначены Минцифры и Минздрав. Ведомства должны предусмотреть все возможности, чтобы граждане получали услугу без сбоев, быстро и удобно.

Также комитету Совета Федерации по социальной политике было поручено рассмотреть вопрос о рассылке бумажных QR-кодов гражданам, которые не пользуются мобильными устройствами.