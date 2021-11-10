В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация от COVID-19 не противоречит Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас РИА Новости.

По его словам, чтобы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной, необходимо принять соответствующий федеральный закон.

Ранее директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что следует обязать россиян прививаться от коронавирусной инфекции. По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны.

Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим. Дополнительно Гинцбург сообщил, что результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V", проведенных среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направлены в Минздрав.

9 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. К числу хронических заболеваний отнесены заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. В частности, мера распространяется на людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением.

