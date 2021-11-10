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Регионы

15:44

Голикова назвала регионы РФ с наиболее сложной ситуацией с медицинским кислородом

власть медицина регионы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом. Среди них – Воронежская, Кировская, Ивановская области и Севастополь. Об этом она заявила на совещании с членами правительства.

Кроме того, по словам Голиковой, в некоторых субъектах существует нехватка препаратов для лечения цитокинового шторма.

Она также уточнила, что в Координационном центре при правительстве организован ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода.

"Мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем, чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях", – рассказала Голикова.

Ранее вице-премьер РФ заявила, что рост смертности от коронавируса в РФ вызывает особую тревогу. По ее словам, вследствие коронавирусной инфекции чаще умирают граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные пациенты.

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