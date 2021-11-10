Голикова назвала тревожной ситуацию с ростом смертности от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рост смертности от коронавируса в РФ вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"Мы видим, что ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан", – напомнила Голикова.

По ее словам, вследствие коронавируса чаще умирают граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные пациенты.

Ранее Голикова заявила, что в настоящее время в России занято 82,8% коек для пациентов с коронавирусом. По ее словам, в 41 регионе занятость коек на сегодняшний день составляет выше среднего показателя по стране, многие регионы осознанно держат резерв коек и страхуются, чтобы при росте госпитализаций было наличие мест.

Также Голикова рассказала, что 30% заболеваемости COVID-19 в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

