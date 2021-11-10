Голикова заявила, что уверенно говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ еще рано

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России. Об этом она сообщила во время совещания Владимира Путина с членами правительства.
"Несмотря на то что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости, как я сказала, в шести субъектах, тем не менее уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, не можем", – отметила она.
Голикова подчеркнула, что в связи с этим контроль и реализация необходимых антиковидных мер должны быть продолжены.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил надежду, что большинство российских регионов прошли пик заболеваемости COVID-19. Эксперт добавил, что пока в трех регионах фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, по его словам, расслабляться рано.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что около 40–60% людей переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, именно они представляют особую опасность для окружающих. По его словам, для получения иммунитета есть два пути: естественный и вакцинация.
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
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