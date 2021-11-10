Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 48,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.
Она уточнила, что основная задача – это достижение национального иммунитета, показатель которого состоит из количества переболевших граждан и количества привитых и ревакцинированных.
"На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", – отметила Голикова.
Среди абсолютных субъектов-лидеров она выделила Республику Тыву, Подмосковье, Карелию, Москву, Севастополь и Санкт-Петербург.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала продолжать прививаться от COVID-19, чтобы достичь минимум 80% вакцинированных и обеспечить коллективный иммунитет.
Также спикер Совфеда не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ужесточений из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Перед этим директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны. Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим.
В Кремле не принимали решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне
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