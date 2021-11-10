Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 48,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что основная задача – это достижение национального иммунитета, показатель которого состоит из количества переболевших граждан и количества привитых и ревакцинированных.

"На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", – отметила Голикова.

Среди абсолютных субъектов-лидеров она выделила Республику Тыву, Подмосковье, Карелию, Москву, Севастополь и Санкт-Петербург.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала продолжать прививаться от COVID-19, чтобы достичь минимум 80% вакцинированных и обеспечить коллективный иммунитет.

Также спикер Совфеда не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ужесточений из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

Перед этим директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны. Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим.

