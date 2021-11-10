Эксперт Роспотребнадзора выразил надежду, что большинство регионов прошли пик по COVID-19

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил надежду, что большинство российских регионов прошли пик заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом эксперт добавил, что пока в трех регионах фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, по его словам, расслабляться рано.

Горелов призвал россиян вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 61 регионе РФ. Отдельно она подчеркнула, что явное снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Ненецком автономном округе, Калмыкии и на Алтае.

