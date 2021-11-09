Рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 61 регионе РФ – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 61 регионе РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах по итогам недели. Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики – в 18 субъектах, снижение, явное снижение заболеваемости – в шести субъектах", – отметила она.

Отдельно Попова подчеркнула, что явное снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Ненецком автономном округе, Калмыкии и на Алтае.

Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом также заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью ковидом в Москве. По его словам, после нерабочих дней выявляемость заболевших снизилась на 15%.

