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Москва 24

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Общество

15:34

Рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 61 регионе РФ – Попова

власть общество регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 61 регионе РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах по итогам недели. Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики – в 18 субъектах, снижение, явное снижение заболеваемости – в шести субъектах", – отметила она.

Отдельно Попова подчеркнула, что явное снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Ненецком автономном округе, Калмыкии и на Алтае.

Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом также заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью ковидом в Москве. По его словам, после нерабочих дней выявляемость заболевших снизилась на 15%.

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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