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Общество

14:10

Матвиенко не исключила принятия новых мер по COVID-19 на федеральном уровне

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ужесточений из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Ситуация с ковидом продолжает оставаться непростой, безусловно, расслабляться рано, хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования", – цитирует ее "Интерфакс".

Также Матвиенко призвала продолжать прививаться от вируса, чтобы достичь минимум 80% вакцинированных и обеспечить коллективный иммунитет.

Кроме того, она не исключила, что в некоторых регионах возможно принятие более строгих мер по отдельным категориям населения в связи с COVID-19. По словам председателя Совфеда, вопрос борьбы с инфекцией взят на контроль правительством и президентом, а накануне он обсуждался на заседании Совбеза страны.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день Россия находится на пике заболеваемости COVID-19, показатели смертности вызывают тревогу. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что в стране фиксируется высокая смертность от последствий ковида. По ее словам, эти данные поступают спустя две недели после установленных случаев инфицирования, поэтому в ближайшее время статистика может только ухудшиться.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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