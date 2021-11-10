В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В настоящий момент Россия находится на пике заболеваемости COVID-19, показатели смертности вызывают тревогу, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович "Интерфакс".
"Россия сейчас, как я вижу, находится на самом пике (заболеваемости коронавирусом. – Прим. ред.), мы надеемся, последние несколько дней видим, что есть тренд снижения, надеемся, что это будет продолжаться, но надо ждать", – сказала Вуйнович.
Она отметила, что в стране отмечается высокая смертность от последствий COVID-19. По ее словам, эти данные поступают спустя две недели после зафиксированных случаев заражений, поэтому в ближайшее время статистика может ухудшиться.
"Эта нагрузка еще будет видеться, это очень серьезная статистика, мы обеспокоены этим", – пояснила Вуйнович.
Также она призвала усилить вакцинацию пожилых граждан. Эффект от введенных в России нерабочих дней, по словам Вуйнович, должен принести положительный результат.
"Мы надеемся, что эффект этих нерабочих дней будет таким, каким он и был запланирован, это значит разобщить людей и остановить перенос вируса между людьми", – заключила представитель Всемирной организации здравоохранения.
В России за последние сутки подтвердили 38 058 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Республике Алтай и Камчатском крае.
В Москве выявлено 3 927 новых случаев COVID-19
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