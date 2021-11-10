В России выявили 38 058 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 38 058 новых случаев коронавируса. В 3 207 (8,4%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 927 случаев, на Санкт-Петербург – 2 942, на Московскую область – 2 649, на Самарскую область – 1 785, на Республику Крым – 811, на Воронежскую область – 784, на Нижегородскую область – 781, на Свердловскую область – 734, на Красноярский край – 731, на Пермский край – 705, на Башкирию – 676, на Ростовскую область – 648, на Саратовскую область – 647, на Смоленскую область – 593, на Омскую область – 584.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 911 713 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост наблюдается в Республике Калмыкия – 0,13%, в Москве – 0,21%, в Республике Алтай, Камчатском крае – 0,22%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 239 смертей, за весь период пандемии умерли 250 454 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 34 565 человек, за все время – 7 654 161.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в больницах РФ от коронавируса лечатся 258 тысяч человек. Из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, а 7 тысяч пациентов подключены к ИВЛ.