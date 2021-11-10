Мурашко заявил, что в России с COVID-19 госпитализировали свыше 250 тыс пациентов

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В больницах РФ от коронавируса лечатся 258 000 человек. Из них 30 000 находятся в тяжелом состоянии, а 7 000 пациентов подключены к ИВЛ. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает "Интерфакс".

При этом Мурашко отметил, что в реанимации нет ни одного вакцинированного человека.

Ранее министр заявил, что в России нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих. Осложнения также развиваются значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.

