Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новые волны коронавируса будут сильнее предыдущих.

Эксперт подчеркнул, что новые волны COVID-19 будут происходить в случае отказа россиян вакцинироваться от инфекции.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в России новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в кратчайшие сроки как можно больше граждан не будет вакцинировано.

