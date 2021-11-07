Вирусолог заявил, что новые волны COVID-19 будут сильнее предыдущих

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новые волны коронавируса будут сильнее предыдущих, заявил в эфире "Радио России" вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

"Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определенной периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что новые волны коронавируса будут происходить в случае отказа россиян вакцинироваться от инфекции.

Ранее сообщалось, что врачи выявили новые кожные симптомы, появляющиеся у пациентов с коронавирусом. Речь идет о симптоме "ковидных пальцев", появляющегося по причине ошибочной реакции антивирусного белка интерферона первого типа и антитела.

За минувшие сутки в России подтвердили 39 165 новых случаев коронавируса. В 3 193 (8,1%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.

