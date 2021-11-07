В России выявили 39 165 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 39 165 новых случаев коронавируса. В 3 193 (8,1%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве выявили 4 975 случаев заражения COVID-19, в Московской области – 3 297, в Санкт-Петербурге – 2 551, в Самарской области – 1 695, в Воронежской области – 796, в Нижегородской области – 790, в Республике Крым – 783, в Свердловской области – 737, в Красноярском крае – 721, в Пермском крае – 710.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 795 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай и Камчатском крае.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 179 смертей от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 246 814 человек. Выздороветь за прошедшие сутки смогли 26 806 человек, за весь период пандемии – 7 561 978.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации против коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз благодаря стимулирующим мерам.

Он также отметил, что в РФ растет детская заболеваемость COVID-19, подчеркнув, что в стране уже разрабатывается вакцина, которую можно делать несовершеннолетним. Экспертиза препарата приближается к завершению.

