В Роспотребнадзоре объяснили причину отрицательного теста при коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Роспотребнадзоре объяснили, почему тест на коронавирус может показывать отрицательный результат при наличии болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства, профессор Наталья Пшеничная.
Как пояснила эксперт в интервью РИА Новости, после 4–5-го дня болезни шансы обнаружить вирус в носоглотке уменьшаются. При этом респираторные симптомы заболевания могут проявляться самым явным образом.
"Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", – считает Пшеничная.
Ранее россиянам сообщили единственный способ точно определить наличие коронавируса у человека. По словам Пшеничной, речь идет о тестировании.
До этого доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19 в России
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