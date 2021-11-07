В РПЦ предложили ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Русской православной церкви поддержали введение штрафов за нарушение системы QR-кодов. С инициативой выступил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, чем раньше российское общество придет к этому, тем лучше. Митрополит обратил внимание, что потери от коронавируса сопоставимы с каждодневной потерей полка на войне.

"При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", – подчеркнул митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что никакой революции из-за ограничительных мер в России не произойдет.

Ранее в РПЦ призвали контактировавших с зараженными COVID-19 не приходить на богослужения. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата попросил сторонников и противников вакцинации уважительно относиться друг к другу.