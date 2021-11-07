Врачи обнаружили новые кожные симптомы коронавируса

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Врачи выявили новые кожные симптомы, появляющиеся у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Известия".
Как утверждается в статье, речь идет о симптоме "ковидных пальцев". Ранее он был описан в материале журнала "Московская медицина".
"По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения", – заявили медики.
Как уточнила заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом появляется по причине ошибочной реакции антивирусного белка интерферона первого типа и антитела. По словам специалиста, в этом случае они нападают не только на вирус, но и на клетки кожи.
Кроме того, симптом возникает из-за дисфункции эндотелия. Это привело ученых к объяснению повышенного риска осложнений от коронавируса у пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина.
Трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима отметила, что признаком коронавируса могут послужить высыпания на коже. Такие воспаления могут появиться в любых местах, считает она.
Медик порекомендовала в случае инфицирования следить за изменением цвета кожи на ногах. По ее словам, он может поменяться на синюшный (мраморный).
Ранее россиянам назвали самый опасный симптом заражения новыми штаммами коронавируса. Изначально самым характерным для COVID-19 симптомом являлась потеря обоняния.
При этом в случаях с новыми штаммами люди жалуются на подобный недуг все реже. Другие симптомы коронавируса, по словам медика, крайне схожи с обычной ОРВИ. Это осложняет диагностику, заявил специалист.
Медики сообщили об изменении первых симптомов коронавируса
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