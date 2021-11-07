Более 10 тыс граждан с COVID-19 получили помощь в медучреждениях Минобороны РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Более 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом получили помощь в медицинских учреждениях министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в медицинской помощи в первую очередь нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами заболевания, с сопутствующими заболеваниями и осложнениями.
На данный момент в медучреждениях Минобороны РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной помощи по 25 профилям.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз. При этом в России под наблюдением врачей находятся 1,37 миллиона пациентов с коронавирусом.
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