В Москве выявлено 3 927 новых случаев COVID-19

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В Москве за сутки выявлено 3 927 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 7 549 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 649 человек. Выписали по выздоровлению 2 862 пациента.
За последние сутки в России подтвердили 38 058 новых случаев коронавируса. В 8,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 911 713 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост наблюдается в Республике Калмыкия – 0,13%, в Москве – 0,21%, в Республике Алтай, Камчатском крае – 0,22%.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 251 миллиона человек. Сейчас болеют 18,7 миллиона человек. 76 тысяч пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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