В Москве выявлено 3 927 новых случаев коронавируса

В Москве выявлено 3 927 новых случаев COVID-19
В столице за последние сутки выявлено 3 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 327 человек, на ИВЛ находятся 726 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"В городе выздоровели еще 7 549 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 655 912", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в столице скончались 98 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – советуют специалисты.
В России за последние сутки подтвердили 38 058 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Республике Алтай и Камчатском крае.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавирусной инфекции ревакцинировались порядка 4,5 миллиона граждан. При этом Мурашко отметил, что в связи с распространением нового штамма для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.
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