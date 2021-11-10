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Москва 24

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Общество

11:28

Мурашко сообщил о завершении испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Испытания отечественной вакцины от коронавируса для подростков завершены, в настоящее время эксперты изучают их результаты, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко РИА Новости.

"По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты смотрят документацию по вакцине для детей 12–17 лет. Если там не будет никаких вопросов, <...> будет об этом объявлено", – сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко отметил, что заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних значительно выросла. В связи с этим Минздрав регистрирует большое количество обращений по вакцинации детей.

"Мы, конечно же, должны тем, кто заинтересован, эту помощь предоставить, поэтому мы к этому пути идем", – заключил Мурашко.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 для подростков 12–17 лет начались в Москве летом. По итогам их первых результатов директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выявленные побочные эффекты для пациентов данной возрастной категории оказались незначительными.

В Москве начали отбор подростков на II этап испытаний вакцины от ковида

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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