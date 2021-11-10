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Общество

14:23

Онищенко заявил, что 40–60% людей переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме

общество

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

Около 40–60% людей переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Именно они представляют особую опасность для окружающих, заявил эпидемиолог и политик Геннадий Онищенко.

По его словам, для получения иммунитета есть два пути: естественный и вакцинация. В первом случае человек должен переболеть коронавирусом. Однако Онищенко отметил, что большинство людей не замечают болезнь, поэтому представляют опасность для окружающих.

Эпидемиолог призвал каждого человека ответственно отнестись к вакцинации.

"Если я ответственный человек, то даже зная, что у меня все будет хорошо, я все равно должен привиться, потому что могу быть опасным для других", – заключил Онищенко.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил надежду, что большинство российских регионов прошли пик заболеваемости COVID-19. Эксперт добавил, что пока в трех регионах фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, по его словам, расслабляться рано.

В то же время директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны. Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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