В Минздраве заявили, что женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями

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Женщины чаще мужчин сталкиваются с различными осложнениями, вызванными перенесенным коронавирусом, заявил глава кафедры пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Об этом сообщает ТАСС.

"COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острой фазе, но с точки зрения постковидных проблем здесь у нас женский пол преобладает", – сказал Авдеев.

По его словам, риск появления проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса особенно высок среди граждан пожилого возраста.

"Некоторые хронические заболевания тоже увеличивают предрасположенность постковидного синдрома, например бронхиальная астма", – отметил Авдеев.

Ранее группа ученых выявила механизмы воздействия коронавируса на организм человека, которые могут приводить к тяжелым нарушениям слуха. Было установлено, что COVID-19 способен проникать в клетки тела не только в легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце.

Также, по словам специалистов, потерю слуха может спровоцировать появление частиц коронавируса в тканях внутреннего уха человека.

