В России занято 82,8% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в настоящее время занято 82,8% коек для пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с правительством.

"На сегодняшний день в РФ развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча", – сказала Голикова.

По ее словам, в 41 регионе занятость коек на сегодняшний день составляет выше среднего показателя по стране, многие регионы осознанно держат резерв коек и страхуются, чтобы при росте госпитализаций было наличие мест.

Также Голикова рассказала, что 30% заболеваемости COVID-19 в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

"70% – это остальные регионы страны", – уточнила вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в стране остается достаточно сложной. По его словам, койки заполнены в значительной степени, а врачи, особенно работающие в "красных" зонах, испытывают очень сильную физическую и эмоциональную нагрузку.

В России за последние сутки подтвердили 38 058 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Республике Алтай и Камчатском крае.

