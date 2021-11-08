Минобороны развернуло в Кубинке центр для лечения больных коронавирусом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Минобороны РФ открыло временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусом в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.
Известно, что центр был развернут в Кубинке.
"В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – заявили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что работу в центре будут осуществлять 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, прибывшие из Санкт-Петербурга. Все они прошли курсы по подготовке для лечения пациентов с COVID-19.
Минобороны уточняет, что врачебно-сестринские бригады врачей-инфекционистов, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии будут работать под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.
"Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ сформировало резерв военно-медицинских сил для оказания помощи регионам России в лечении больных коронавирусом. В его состав вошли девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.
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