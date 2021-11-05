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Общество

08:47

Минобороны создало резерв сил для борьбы с COVID-19 в регионах России

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Министерство обороны РФ сформировало резерв военно-медицинских сил для оказания помощи регионам России в лечении больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав врачебно-сестринских бригад включены специалисты с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19, в том числе пульмонологи, реаниматологи, анестезиологи и другие медицинские специалисты. Также в госпиталях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи мест для пациентов с коронавирусом, 50% всего фонда выделено для лечения гражданских.

"С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с COVID-19, – указано в материале.

В Минобороны уточнили, что в настоящее время в ведомственных медучреждениях на лечении находятся около 1 тысячи гражданских лиц.

Ранее специалист рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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