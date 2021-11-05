В Совфеде выступили за продление режима нерабочих дней в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации предложили продлить режим нерабочих дней в России. С инициативой выступил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
Как передает РИА Новости, спикер посчитал правильным сохранить режим нерабочих дней еще хотя бы на неделю.
"Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", – обратил внимание парламентарий.
Круглый добавил, что самим гражданам нужно продолжать строго следовать мерам безопасности в условиях пандемии. В частности, россияне должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Нерабочие дни в России объявили с 30 октября по 7 ноября. На общефедеральном уровне продлевать "длинные выходные" не планируют, однако власти регионов могут принять подобное решение в связи с ухудшением эпидситуации.
Так, нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.
Москва же, по словам Сергея Собянина, с 8 ноября вернется к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями.
В нескольких регионах РФ продлили нерабочие дни
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