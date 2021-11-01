Попова заявила, что для эффекта от нерабочих дней в РФ нужно больше времени

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Для эффекта от нерабочих дней нужно больше времени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время: не меньше одной инкубации, скорее, понадобится большее время", – сказала Попова.

До этого глава Роспотребнадзора заявила, что темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизились, но говорить о стабилизации ситуации еще рано.

Ранее Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По словам главы государства, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было. В связи с этим он не исключил необходимости строительства новых госпиталей.

