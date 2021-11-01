Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самый высокий показатель охвата населения тестированием на COVID-19 наблюдается в Москве. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Увеличилось еще тестирование: на прошлой неделе в среднем за неделю было 407 на 100 тысяч населения, на прошедшей, сорок третьей, – это 424. Максимальный показатель, очень высокие показатели по Москве – это почти 700 на 100 тысяч населения. Выявляемость достаточно высокая", – сказала Попова.

Вместе с тем, по словам Поповой, на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Чаще всего жалуются жители Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областей.

"Меры принимаются, административные расследования начаты по каждому случаю задержки выдачи результата", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком, однако говорить о достижении коллективного иммунитета еще рано.

