Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самый высокий показатель охвата населения тестированием на COVID-19 наблюдается в Москве. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Увеличилось еще тестирование: на прошлой неделе в среднем за неделю было 407 на 100 тысяч населения, на прошедшей, сорок третьей, – это 424. Максимальный показатель, очень высокие показатели по Москве – это почти 700 на 100 тысяч населения. Выявляемость достаточно высокая", – сказала Попова.
Вместе с тем, по словам Поповой, на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Чаще всего жалуются жители Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областей.
"Меры принимаются, административные расследования начаты по каждому случаю задержки выдачи результата", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком, однако говорить о достижении коллективного иммунитета еще рано.
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