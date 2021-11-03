Россиян призвали ориентироваться на данные Росстата и Оперштаба о смертности от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Кремле призывают ориентироваться на данные Росстата и Оперштаба о смертности в России от коронавирусной инфекции, а не на газетные публикации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, по словам Пескова, непонятно, на основе чего издание Financial Times может ставить Россию на второе место после США по смертности от COVID-19. Он уточнил, что россиянам следует опираться на Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и на цифры, которые были озвучены вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры", – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. По его словам, койки заполнены в значительной степени, а врачи, особенно работающие в "красных" зонах, испытывают очень сильную физическую и эмоциональную нагрузку.

За последние сутки в России подтвердили 40 443 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 827 случаев, на Санкт-Петербург – 3 269. Всего в РФ зарегистрировано 8 633 643 случая коронавируса. За последние сутки в стране – 1 189 смертей от последствий болезни, за все время в стране умерли 242 060 человек.

