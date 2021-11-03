В России выявили 40 443 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 40 443 новых случая коронавируса. При этом в 3 452 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 6 827 случаев, на Санкт-Петербург – 3 269, на Московскую область – 2 744, на Самарскую область – 1 596, на Нижегородскую область – 807, на Воронежскую область – 800, на Республику Крым – 741, на Свердловскую область – 721, на Красноярский край – 709.
Всего в России зарегистрировано 8 633 643 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай, Камчатском крае и Республике Тыва.
За последние сутки в РФ подтвердили 1 189 смертей от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 242 060 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 32 807 человек, за весь период пандемии – 7 445 438.
Ранее ситуацию с коронавирусом в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. Он отметил, что койки заполнены в значительной степени и пока в эти дни ситуация легче не становится. Из-за этого возрастает нагрузка на врачей.
Эксперт рассказал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: