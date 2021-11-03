В России выявили 40 443 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 40 443 новых случая коронавируса. При этом в 3 452 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 6 827 случаев, на Санкт-Петербург – 3 269, на Московскую область – 2 744, на Самарскую область – 1 596, на Нижегородскую область – 807, на Воронежскую область – 800, на Республику Крым – 741, на Свердловскую область – 721, на Красноярский край – 709.

Всего в России зарегистрировано 8 633 643 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай, Камчатском крае и Республике Тыва.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 189 смертей от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 242 060 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 32 807 человек, за весь период пандемии – 7 445 438.

Ранее ситуацию с коронавирусом в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. Он отметил, что койки заполнены в значительной степени и пока в эти дни ситуация легче не становится. Из-за этого возрастает нагрузка на врачей.

