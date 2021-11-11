В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте

17:15
QR-коды будут требовать во всем общественном транспорте Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. Систему расширяют по всей стране.
С 1 декабря ужесточают правила в Хабаровском крае. Там без кода нельзя будет попасть в супермаркеты, аэропорты и на вокзалы. С 15 ноября нововведения ждут Приморье. QR-коды будут обязательны для посетителей салонов красоты.
В Новгородской области на следующей неделе снова открывают общепит, но только для обладателей QR-кодов, как и в Смоленской области. В Калининградской области они понадобятся для посещения правительственных зданий. В Астраханской области ужесточат антиковидные правила с 13 ноября. QR-коды потребуют на входе в торговые центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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