Аэропорты Москвы в условиях тумана работают штатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана. Они принимают и выпускают самолеты без ограничений, сообщили ТАСС в Росавиации.
По данным "Яндекс.Расписания", накануне утром задержали или отменили свыше 200 рейсов. К вечеру это коснулось еще более 120 рейсов. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.
При этом 33 рейса, из-за тумана перенаправленные в Нижний Новгород, вылетели в столицу. Аэропорт города работает в штатном режиме. Для решения сложившейся ситуации аэропорт совместно с авиакомпаниями доставляет часть пассажиров в Москву наземным транспортом.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что туман, который окутал столичный регион с вечера понедельника, рассеется утром в среду.
По ее словам, это произойдет за счет приближения атмосферного фронта и усиления ветра. Она также рассказала, что весь день в Москве и области будет преобладать облачная погода. Днем туманов не ожидается.
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