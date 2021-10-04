В Сочи открыли 25 зимних пляжей для туристов

В Сочи 4 октября открывают 25 зимних пляжей. Об этом сообщили мэр города Алексей Копайгородский.

Зимние пляжи оборудованы мягкими креслами, фотозонами и местами для тренировок. В то же время на курорте продолжается традиционная для этого времени года деятельность – туристические показы и экскурсии. Недостатка в желающих нет, заявили в мэрии. Номера в официальных отелях забронированы туристами уже на три месяца вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.